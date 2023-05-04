السودان.. تواصل الاشتباكات في الخرطوم بالرغم من تمديد الهدنة
دخان يتصاعد جراء الاشتباكات في السودان
4 مايو 2023 13:28
في اليوم العشرين، تتواصل في الخرطوم الخميس، الاشتباكات بين طرفي النزاع.
ودوت أصوات عنيفة في وسط الخرطوم اليوم الخميس بالقرب من المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش.
كما دوى قصف عنيف في مدينتي أم درمان وبحري المجاورتين للخرطوم. ووافق الطرفان على تمديد الهدنة لمدة سبعة أيام، ولكن تم انتهاكها.
وضغطت الأمم المتحدة على طرفي الصراع أمس الأربعاء لتأمين ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب.
وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنه يأمل في الاجتماع وجها لوجه مع طرفي النزاع في غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على ضمانات منهما لتتمكن قوافل المساعدات من توصيل الإمدادات الإنسانية.
وتحذر الأمم المتحدة من أن النزاع يهدد بحدوث كارثة إنسانية يمكن أن تمتد إلى دول أخرى. وقال السودان يوم الثلاثاء إن الصراع أسفر منذ تفجره عن مقتل 550 وإصابة 4926. وتقول الأمم المتحدة إن نحو مئة ألف فروا من السودان إلى بلدان مجاورة.