الجمعة 5 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان.. تواصل الاشتباكات في الخرطوم بالرغم من تمديد الهدنة

دخان يتصاعد جراء الاشتباكات في السودان
4 مايو 2023 13:28

في اليوم العشرين، تتواصل في الخرطوم الخميس، الاشتباكات بين طرفي النزاع.

ودوت أصوات عنيفة في وسط الخرطوم اليوم الخميس بالقرب من المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش.

كما دوى قصف عنيف في مدينتي أم درمان وبحري المجاورتين للخرطوم. ووافق الطرفان على تمديد الهدنة لمدة سبعة أيام، ولكن تم انتهاكها.

وضغطت الأمم المتحدة على طرفي الصراع أمس الأربعاء لتأمين ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب.

وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنه يأمل في الاجتماع وجها لوجه مع طرفي النزاع في غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على ضمانات منهما لتتمكن قوافل المساعدات من توصيل الإمدادات الإنسانية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن النزاع يهدد بحدوث كارثة إنسانية يمكن أن تمتد إلى دول أخرى. وقال السودان يوم الثلاثاء إن الصراع أسفر منذ تفجره عن مقتل 550 وإصابة 4926.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو مئة ألف فروا من السودان إلى بلدان مجاورة.

 

أخبار ذات صلة
الاشتباكات ضربة جديدة للاقتصاد السوداني
نداء أممي لجمع 445 مليون دولار دعماً للنازحين واللاجئين السودانيين
المصدر: وكالات
الخرطوم بحري
السودان
الخرطوم
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جودلفين تطارد النجمة الخامسة في الجينيز الإنجليزي
الرياضي
جودلفين تطارد النجمة الخامسة في الجينيز الإنجليزي
اليوم 13:30
نموذج من الورق للملك تشارلز وزوجته خلال التأهب لمراسم التتويج في لندن
دنيا
تذكارات تتويج الملك تشارلز تشهد طلباً غير مسبوق
اليوم 13:13
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
الرياضي
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
اليوم 13:00
طحنون بن زايد
الإمارات
طحنون بن زايد: الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة هو احتفاء بأحد أهم إنجازات دولة الاتحاد
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©