الكويت تسير جسراً جوياً من المساعدات الإنسانية إلى السودان

أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان فهد الظفيري، اليوم الخميس، عن اكتمال الاستعدادات لبدء الجسر الجوي الكويتي لمساعدة السودان ويحمل في مرحلته الأولى 75 طناً من المساعدات الطبية والإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الظفيري قوله إن أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي ستصل لمطار بورتسودان ظهر اليوم، وستتواصل الرحلات يومياً حتى يوم الاثنين المقبل لنقل المساعدات الطبية والإنسانية على متن خمس طائرات.

وأكد أن الجسر الجوي يأتي بتوجيهات من القيادة الكويتية لتخفيف معاناة الشعب السوداني واستجابة لحاجتهم الماسة لمتطلبات الحياة الأساسية، لا سيما الدوائية والغذائية.

وأضاف أن «جميعة الهلال الأحمر الكويتي تنظم بالتعاون مع وزارة الصحة والمالية والدفاع حملة تبرعات لإغاثة الشعب السوداني وإرسال جسر جوي عاجل إلى مطار بورتسودان على مدى خمسة أيام، على أن يتم تسليم المساعدات إلى وزارة الصحة السودانية».

وقرر مجلس الوزراء الكويتي إرسال جسر جوي من المساعدات الإغاثية والطبية للشعب السوداني.