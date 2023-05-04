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زيلينسكي يصل إلى هولندا في زيارة مفاجئة

زيلينسكي
4 مايو 2023 08:48

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا مساء الأربعاء في محطة مفاجئة.

ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.

ونشرت الوكالة صورا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكراني.

 

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