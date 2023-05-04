الجمعة 5 مايو 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تدعو إلى استخدام التكنولوجيا لبناء سلام مستدام
الاشتباكات ضربة جديدة للاقتصاد السوداني
الأمم المتحدة: ضرورة سد «فجوة التمويل» لإنقاذ «صافر»
وزير خارجية باكستان في زيارة نادرة إلى الهند
لبنان: عزل قاضية تحقق في قضايا فساد
الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم التصعيد بعد استهداف «الكرملين»
نداء أممي لجمع 445 مليون دولار دعماً للنازحين واللاجئين السودانيين
المبعوثة الأممية: ضرورة مساعدة العراق لمواجهة الجفاف
عضو «السيادة السوداني» الهادي إدريس: الوضع الإنساني صعب ولا حل إلا بالحوار
«الصحة العالمية» تبحث إمكانية إنهاء طوارئ «كوفيد» عالمياً
المبعوث الأممي لليمن: ملتزمون بالوصول إلى حل مستدام للنزاع
مستشار ألمانيا يبدأ زيارة جديدة إلى أفريقيا
إنقاذ 133 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل تركيا
7 قتلى بإطلاق نار بمدرسة في باكستان
غداً.. الإمارات تحتفي بالذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة
تقنيات جديدة ومتطورة لعلاج الأورام في الإمارات
قريباً.. جامعات وكليات تطرح تخصص بكالوريوس القبالة
تواصل جمع التبرعات العينية لإعانة الأطفال في سوريا وتركيا
10 إرشادات لحماية المنزل من حرائق الأجهزة الكهربائية خلال الصيف
حاكم الشارقة يعتمد مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
زيلينسكي يصل إلى هولندا في زيارة مفاجئة
زيلينسكي
4 مايو 2023 08:48
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا مساء الأربعاء في محطة مفاجئة.
ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.
ونشرت الوكالة صورا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكراني.
أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم التصعيد بعد استهداف «الكرملين»
زيلينسكي يرد على الاتهام بمحاولة اغتيال بوتين
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
هولندا
الأكثر قراءة
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يُدشن توسعة مشروع الفلاح السكني
2 مايو 2023
الاقتصادي
أسعار الوقود لشهر مايو 2023 في الإمارات
30 ابريل 2023
دنيا
دخول مجاني للأطفال إلى جزيرة ياس
2 مايو 2023
آخر الأخبار
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
الرياضي
جودلفين تطارد النجمة الخامسة في الجينيز الإنجليزي
اليوم 13:30
دنيا
تذكارات تتويج الملك تشارلز تشهد طلباً غير مسبوق
اليوم 13:13
الرياضي
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
اليوم 13:00
الإمارات
طحنون بن زايد: الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة هو احتفاء بأحد أهم إنجازات دولة الاتحاد
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©