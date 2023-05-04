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إطلاق نار في أتلانتا الأميركية وفرار المشتبه به

إطلاق نار في أتلانتا الأميركية وفرار المشتبه به
4 مايو 2023 08:01

قُتِلت امرأة وأصيبت أربع أخريات الأربعاء عندما فتح مسلّح النار في قاعة انتظار في أحد مستشفيات مدينة أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأفادت الشرطة بأن المشبته به في إطلاق النار الذي شهده مستشفى "نورث سايد" بعيد الظهر بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) يدعى ديون باترسون وهو عنصر سابق في خفر السواحل وقد لاذ بالفرار بعد الواقعة.

وقالت شرطة أتلانتا على تويتر "نعتقد أن المشتبه به مسلح وخطير ونحذّر من الاقتراب منه".

وقال رئيس بلدية أتلانتا أندري ديكنز إن الضحايا نساء.

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وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحافي عصر الأربعاء أن الضحايا تراوح أعمارهن بين 25 و71 عاماً.

وأشار قائد الشرطة دارين شيربوم إلى أن أجهزة عدة تشارك في ملاحقة المشتبه به بينها مكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الأمن السرّي.
وقال شيربوم إن والدة باترسون كانت برفقته في قاعة الانتظار في المستشفى وإنها لم تصب في إطلاق النار.

وقال شيربوم إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا تم استهداف أحد من الضحايا على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن عائلة المشتبه به تتعاون مع التحقيق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشار عناصر الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في الموقع، وعدداً من سيارات الإسعاف.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
إطلاق نار
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