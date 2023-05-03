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رجل يطعن طفلتين داخل مدرسة في برلين

مدرسة نويكولن
4 مايو 2023 01:02

أعلنت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، الأربعاء، أن رجلا طعن تلميذتين داخل مدرسة في منطقة برلين-نويكولن.
وأضافت المتحدثة أن التلميذتين، تبلغان من العمر 7 أعوام و8 أعوام، وقد أصيبت إحداهما بجروح تهدد حياتها، والأخرى بجروح خطيرة.
وألقي القبض على الرجل المشتبه به في تنفيذ الهجوم، في مسرح الجريمة.
وتحقق الشرطة في دوافع الجريمة، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل. 
نقلت التلميذتان إلى المستشفى وأخليت المدرسة، وفرضت الشرطة سياجا أمنيا حول المنطقة. وفتح تحقيق في الحادث.
وذكرت لجنة التعليم في مجلس الشيوخ أن المشتبه به نفذ الهجوم منفردا. وقالت كاثرينا جونتر- فونش المتحدثة باسم اللجنة، مساء الأربعاء، بعدما زارت مسرح الجريمة "في هذه المرحلة، نفترض أنه كان جانيا منفردا".
لم يُعْرَف شيء بعد عن دافع الجريمة. وذكرت الشرطة أن "خلفية (الجاني) غير واضحة حتى الآن". 
كانت صحيفة "برلينر تسايتونج" ذكرت أنه يُعْتَقَد أن الرجل ليس له علاقة بالمجني عليهما وأنه انتظر الشرطة في المدرسة. وأشار التقرير إلى علامات على إصابته بمرض عقلي. 

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المصدر: د ب أ
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