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اجتماع دولي لبحث وضع النساء والفتيات في سوريا

اجتماع دولي لبحث وضع النساء والفتيات في سوريا
4 مايو 2023 01:10

نيويورك (الاتحاد)

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سلط الاجتماع الرابع لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن لعام 2023، التابع لمجلس الأمن الدولي، على وضع النساء والفتيات في سوريا، وذلك في أعقاب الزلازل الأخيرة التي ضربت شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، حسبما أفادت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس.
وأوضحت البعثة في تغريدة على «تويتر»: «استمع الأعضاء لإحاطة السيد جير بيدرسون، المبعوث الخاص إلى سوريا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، والسيدة راميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وفي يناير الماضي، ترأست الإمارات أول اجتماع لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن لعام 2023، لمناقشة الأوضاع المأساوية للنساء والفتيات في أفغانستان، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة عربية تترأس هذا الفريق في تاريخ مجلس الأمن الدولي.  وفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن، أول فريق عامل رسمي لمجلس الأمن معني بالمرأة والسلام والأمن، وأنشئ عام 2016 بعد عقد من الدعوات المنسقة من المجتمع المدني بقيادة النساء. ويؤكد التزام المجلس في عام 2015 في قرار مجلس الأمن رقم 2242، بتعزيز الإشراف والتنسيق بشكل منهجي لتنفيذ أعمال المرأة والسلام والأمن.

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