مباحثات ليبية أممية حول إنجاز قوانين الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

عقدت لجنة «6+6» المعنية بإعداد قوانين الانتخابات الليبية اجتماعاً مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، لمناقشة خطة اللجنة لإنجاز القوانين الانتخابية والإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري، حسبما أفاد النائب في المجلس الأعلى للدولة وعضو اللجنة، أحمد الأوجلي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد». ونفى الأوجلي وجود أي خلافات بين أعضاء اللجنة خلال الاجتماعين اللذين عقدا خلال الأيام الماضية. وعقدت لجنة «6+6» الليبية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، اجتماعاً في العاصمة طرابلس أول أمس، لمناقشة آلية عمل اللجنة، إضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وتمثل مسألة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، عقبة رئيسية أمام اللجنة للوصول إلـى تـوافق نحو الانتخابات الليبية التي تأمل البعثة الأممية والأطراف المحلية في تنظيمها خلال العام الجاري، وذلك وسط تمسك رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بترشح أي مواطن ليبي طالما انطبقت عليه شروط الترشح بعيداً عن سياسة الإقصاء. وفي طرابلس، كلف المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية.

وشهدت مدينة الزاوية خلال الفترة الأخيرة توتراً أمنياً غير مسبوق وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها وسط منافسة وتبادل اتهامات عن المسؤولية بين القوى الفاعلة والجماعات المسلحة التي تبسط سيطرتها على المدينة، ما دفع المواطنين إلى التظاهر والاحتجاج على ظاهر الانفلات الأمني التي تعاني منها الزاوية.