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اتفاق على وقف لإطلاق النار إثر مواجهة أثارتها وفاة معتقل فلسطيني

غارات إسرائيلية على غزة
4 مايو 2023 01:11

القدس (وكالات)

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اتفقت إسرائيل وفصائل فلسطينية، أمس، على وقف لإطلاق النار، بعدما أشعلت وفاة معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي تبادلاً لإطلاق النار عبر الحدود، حسبما أكدت ثلاثة مصادر فلسطينية.
وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الإسرائيلية قطاع غزة بعدما أطلقت الفصائل وابلاً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، إثر وفاة معتقل فلسطيني بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوماً في أحد السجون الإسرائيلية.
وقالت إدارة السجون الإسرائيلية، إن المعتقل الذي كان ينتظر المحاكمة «وُجد في زنزانته وهو مغمى عليه». وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى، حيث أُعلنت وفاته بعد محاولات لإنعاشه. وقال الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة صواريخ على الأقل أُطلقت من غزة في غضون ساعات من وفاة المعتقل وأعقبها إطلاق 26 صاروخاً. وسقط صاروخان في مدينة سديروت الجنوبية، وهو ما أدى إلى إصابة ثلاثة من بينهم مواطن أجنبي يبلغ من العمر 25 عاماً، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إنه أصيب بشظايا خطيرة.

فلسطين
إسرائيل
فصائل فلسطينية
غزة
قطاع غزة
السجون الإسرائيلية
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