روسيا تفتح تحقيقاً جنائياً في الهجوم على الكرملين

أعلنت روسيا، الأربعاء، فتح تحقيق في عمل إرهابي بعدما أن أسقطت مسيرتين استهدفتا الكرملين، مقر الرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.

واتهمت روسيا، أوكرانيا بمحاولة اغتيال «إرهابية».

وقالت لجنة التحقيق في روسيا، المكلفة التحقيق في الجرائم الأكثر خطورة في بيان، إنها «فتحت تحقيقاً جنائياً في إرهاب على صلة بمحاولة قصف مقر رئيس روسيا في الكرملين».

وأعلنت روسيا، الأربعاء، أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي.

وأوضح الكرملين، في بيان «استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين»، واصفاً العملية بأنها «عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية».

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون بلاده قد هاجمت موسكو أو الرئيس الروسي.