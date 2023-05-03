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قرقاش: أهمية قصوى للأوضاع الإنسانية في السودان

أنور قرقاش
4 مايو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تولي الأهمية القصوى للأوضاع الإنسانية في السودان، مع تأكيدها ضرورة وقف القتال الفوري، وتعمل على تقديم العون للأشقاء، والتخفيف من معاناتهم عبر إرسال المساعدات العاجلة للاجئين السودانيين في دول الجوار، بجانب عمليات إجلاء مواطنيها ودبلوماسيين ورعايا أكثر من 25 دولة.  وكتب معاليه في تغريدة على «تويتر» أمس: «مع استمرار الأزمة في السودان تولي دولة الإمارات الأهمية القصوى للأوضاع الإنسانية، ومع تأكيدها ضرورة وقف القتال الفوري تعمل على تقديم العون للأشقاء والتخفيف من معاناتهم عبر إرسال المساعدات العاجلة للاجئين السودانيين في دول الجوار بجانب عمليات إجلاء مواطنيها ودبلوماسيين ورعايا أكثر من 25 دولة. الإمارات تقف إلى جانب السودان وشعبه الشقيق».
ووصلت إلى الإمارات، أمس الأول، طائرة إجلاء ثالثة من السودان، تقل 126 شخصاً من رعايا 5 دول، فيما واصلت الدولة عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار قيم دولة الإمارات الراسخة، وجهودها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين.
كما وصلت إلى الدولة، يومي التاسع والعشرين والثلاثين من أبريل، طائرتا إجلاء، أقلت الأولى عدداً من المواطنين ورعايا من 16 دولة، وأقلت الثانية 136 راكباً من الإمارات ودبلوماسيين ورعايا من 9 دول.

السودان
الإمارات
أنور قرقاش
أزمة السودان
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
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