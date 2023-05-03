غوتيريش: نأسف للإخفاق في وقف الاشتباكات بالسودان

الخرطوم (الاتحاد)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن أسفه لإخفاق المنظمة في وقف اندلاع المواجهات في السودان، حيث تقوّض المعارك المستمرة جهود ترسيخ الهدنة.

ولفت غوتيريش، في تصريحات لصحافيين في نيروبي إلى أن الأمم المتحدة «فوجئت» باندلاع أعمال العنف في السودان، لأنه كان من المأمول أن تثمر المفاوضات بين الأطراف السودانية.

وأردف غوتيريش: «لم نكن نتوقع حدوث ذلك»، وتابع: «يمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك».

وقال الأمين العام إن «بلداً مثل السودان الذي عانى كثيراً، لا يمكنه أن يتحمّل نزاعاً مسلحاً».

وسبق أن أعلن الطرفان مراراً وقف إطلاق النار لكن أي هدنة لم تصمد. والهدنة الحالية جرى تمديدها الأحد 72 ساعة، ويفترض أن تنتهي مفاعيلها الأربعاء عند الساعة 22.00 ت غ.

من جهته، قال مبعوث الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، إسماعيل أويس، أن طرفي الأزمة السودانية على الرغم من موافقتهما على وقف إطلاق النار يواصلان المعارك.

وشدد على أن استمرار المعارك يعقّد الوضع السياسي والأمني والإنساني ميدانياً ويصعّب إيجاد الحل.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً حول السودان، أمس، خلص إلى مطالبة الأشقاء في السودان بتغليب لغة الحوار والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع فرصة ممكنة إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية، بما يحافظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار السياسي والاقتصادي.