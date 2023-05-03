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قتيل وجرحى بإطلاق نار جديد في الولايات المتحدة

الشرطة تنتشر حول مكان إطلاق النار في أتلانتا
4 مايو 2023 00:14

أطلق شخص النار، اليوم الأربعاء، في مبنى في مدينة أتلانتا ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة بجروح قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب ما أكدت الشرطة في هذه المدينة الكبيرة في جنوب الولايات المتحدة.
وأوضحت قوات الأمن، على موقع تويتر، أن «ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفي شخص رابع»، مضيفةً أن المشتبه به لاذ «بالفرار».
ونشرت الشرطة صوراً للمشتبه بإطلاقه النار داعيةً «أي شخص يمتلك معلومات» إلى الاتصال بها وعرفت على المشتبه به بأنه ديون باترسون.

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  • ديون باترسون، المشتبه به في إطلاق النار
    ديون باترسون، المشتبه به في إطلاق النار

وقالت «نعتقد أن المشتبه به مسلح وخطير»، محذرة من أنه لا تجوز محاولة «الاقتراب منه».
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة في أنحاء المنطقة بحسب صور بثها التلفزيون الأميركي، وشوهدت العديد من سيارات الإسعاف.
وأكدت إذاعة «دبليو اس بي» المحلية أن المبنى، الذي وقع فيه إطلاق النار، جزء من مستشفى «نورث سايد».
وتتكرر في الولايات المتحدة حوادث إطلاق النار الجماعي بسبب انتشار الأسلحة النارية وسهولة تمكن الأميركيين من حيازتها.
يتجاوز عدد الأسلحة الفردية في البلاد عدد السكان، ويمتلك بالغ من كل ثلاثة بالغين سلاحًا واحدًا على الأقل، ويعيش شخص من بين كل شخصين بالغين في منزل يضم سلاحا.
وقع آخر إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة الجمعة الماضي، حيث قتل فرانسيسكو أوروبيسا خمسة من جيرانه في بلدة صغيرة في كليفلاند قبل أن يلوذ بالفرار.
وقد تمكنت السلطات من ألقاء القبض عليه بعد مطاردة استمرت أياما.

المصدر: وكالات
إطلاق نار
أتلانتا
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