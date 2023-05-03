«الرئاسي اليمني»: ندعم المساعي الأممية لإنهاء المعاناة الإنسانية

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن، داعياً إلى مضاعفة الضغوط على جماعة الحوثي للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بملف المحتجزين بموجب اتفاق استوكهولم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في البلاد.

وخلال اللقاء استمع العليمي، بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي، والإقليمي.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية استناداً إلى مبادراتهم المبكرة للسلام عام 2021، وأهمية البناء عليها لدفع جماعة الحوثي للتعاطي الجاد مع المساعي الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.

ورحب العليمي ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا فيه الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في جهود السلام، والتشديد على ضرورة استناد أي عملية تفاوضية إلى المرجعيات المتفق عليها، وعلى وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الإقليميين والدوليين، وكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط على جماعة الحوثي للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بملف المحتجزين بموجب اتفاق استوكهولم، والتفاهمات الأخيرة التي تشدد على تبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز، والكشف عن مصير آلاف المختطفين، والمخفيين في سجون الميليشيات، وفي المقدمة محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.

وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عدم جاهزية جماعة الحوثي لخيار السلام، دون اكتراث للمعاناة المتفاقمة التي تجلت بوضوح في كارثة التدافع المؤلمة بصنعاء التي أودت بحياة عشرات الفقراء الباحثين عن أي مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

كما نبه الرئيس إلى خطورة استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن الإجراءات الأحادية للحوثيين، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، ما شجعهم على التحريض ضد قيم ومبادئ السلام، والاعتدال، والتعايش التي عرفها اليمنيون على مر التاريخ.

في السياق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة، بما يحقق مصالح الشعب اليمني على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الداعري، على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مثمناً الجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معرباً عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي.