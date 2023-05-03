السعودية: حريصون على لبنان ومؤسساته

بيروت (وكالات)

أكّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، أمس، على حرص بلاده على لبنان ومؤسساته، وأمل أن يشهد لبنان مستقبلاً واعداً.

وقال السفير بخاري، خلال لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في مقر دار الفتوى: «كان اللقاء مناسبة استعرضنا خلاله آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه».

وأكّد بخاري «حرص المملكة على لبنان ومؤسساته وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي».

وأكد المفتي أن «انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار لبنان وازدهاره وإنمائه هي مسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين بداية ومن ثم على الأشقاء العرب والدول الصديقة الذين يدعمون ويقدمون المساعدة عندما تكون الإرادة اللبنانية صادقة وجادة في الوصول إلى حلول لمصلحة الوطن والمواطن».