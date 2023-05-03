روسيا: مباحثات تمديد اتفاقية الحبوب مستمرة

موسكو (وكالات)

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجري التباحث بشأن إجراء مباحثات رفيعة المستوى تتعلق بتمديد اتفاقية الحبوب، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد، وفقاً لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زاخاروفا، أنه من المقرر عقد جولة مقبلة من المباحثات بين روسيا وممثلي الأمم المتحدة بشأن اتفاقية الحبوب الجمعة المقبل في موسكو.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة تمديد اتفاقية ممر الحبوب.

وفي 22 يوليو 2022 شهدت إسطنبول توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.