خبراء: توقعات بتغيير وزاري في العراق

هدى جاسم (بغداد)

شكلت عملية إعفاء أكثر من 50 مسؤولاً عراقياً من أصحاب الدرجات الخاصة نقطة تحول في حكومة محمد شياع السوداني بعد مضي 6 أشهر على توليه المنصب، فيما أكد خبراء في الشأن السياسي أن تلك الإعفاءات خطوة ستتبعها خطوات نحو تغيير وزاري مرتقب.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في 26 أبريل الماضي عزمَه إجراء تعديل وزاري، وتحدى قادة القوى السياسية التي دعمته في تشكيل حكومته قبل نحو 6 أشهر، بقوله إنَّه «لن يجامل ومن يريد أن يرفض فليرفض» أياً منهم. ويؤكد المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي» في العراق حيدر الموسوي، أن «هناك 450 مسؤولاً بينهم وكلاء وزارة ومستشارين و«أصحاب درجات خاصة سيتم تغييرهم»، موضحاً لـ«الاتحاد»، أن «تلك التغييرات تأتي ضمن البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة السوداني والقوى السياسية بعد مضي الستة أشهر الأولى من عمر الحكومة».

في سياق آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أمس، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر خطيرة في ديالى شمال شرقي بغداد.