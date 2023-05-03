الأمم المتّحدة: مساعدات غذائية لـ 258 مليون نسمة العام الماضي

باريس (وكالات)

أعلنت وكالات عدّة تابعة للأمم المتّحدة في تقرير، أمس، أنّ عدد من احتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي ارتفع من جرّاء النزاعات والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية إلى 258 مليون نسمة، مقابل 193 مليوناً في 2021.

وفي مقدّمة هذه النسخة السابعة من «التقرير العالمي حول أزمات الغذاء»، اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّ هذا الواقع يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية. وأكدت الأطراف الـ 17 في هذه الشبكة والتي تضم منظمة الأمم المتحدة للأغذية الزراعة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي أن انعدام الأمن الغذائي يرتفع «للسنة الرابعة على التوالي» مع ملايين الأشخاص الذين يعانون «من جوع شديد لدرجة أنه يهدد بشكل مباشر حياتهم».