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أميركا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جندي أوكراني يطلق قذيفة هاوتزر قرب مدينة باخموت
3 مايو 2023 23:30

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار أميركي تشمل ذخائر متنوّعة.
وأعلنت كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض عن "حزمة جديدة من الدعم العسكري لمساعدة أوكرانيا".
وقالت المتحدثة إن الحزمة "تشمل ذخائر إضافية لراجمات الصواريخ عالية الدقة من طراز هايمارس ومدافع هاوتزر إضافية وطلقات مدفعية وهاون، وقدرات مضادة للدروع تستخدمها أوكرانيا".
وأشارت جان-بيار إلى جهد "مكثّف بذلته الحكومة الأميركية في الأشهر الأخيرة لتلبية طلب أوكرانيا قبل الهجوم المضاد الذي تعتزم شنّه".
وقدّمت الولايات المتحدة لأوكرانيا دعما عسكريا بأكثر من 35,7 مليار دولار أميركي منذ أن بداية الأزمة الحالية في فبراير 2022.

 

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المصدر: رويترز
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