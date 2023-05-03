دول شمال أوروبا تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

تعهدت دول شمال أوروبا بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في أزمتها الحالية وسعيها من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن في قمة اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان القمة المنعقدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي «لا تزال دول شمال أوروبا ثابتة على التزامها باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً».

وتعهدت فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا، خلال محادثات، بتقديم «الدعم السياسي والمالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا».

عقدت المباحثات بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعقب القمة صدور بيان مشترك وعقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس زيلينسكي والرئيس الفنلندي ساولي نينستو.