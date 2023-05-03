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تعرض مساعدات للنهب في السودان.. ومطالبة بممر آمن

دخان كثيف يتصاعد من الخرطوم
3 مايو 2023 21:27

قال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه يعمل على الحصول على ضمانات في السودان لتوفير ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض ست شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب.
وقال جريفيث من مدينة بورتسودان، التي شهدت إجلاء آلاف الأجانب منذ التصعيد العسكري «ما زلنا بحاجة إلى موافقات وترتيبات للسماح بتنقل العاملين والإمدادات».
وأضاف للصحفيين عبر رابط فيديو من بورتسودان «سنحتاج إلى موافقات على أعلى مستوى وعلى نحو معلن، وسنحتاج لتحويل هذه الالتزامات إلى ترتيبات محلية يمكن الاعتماد عليها».
في الأثناء، قال شهود عيان، إن دوي ضربات جوية تردد في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء رغم الموافقة على وقف جديد لإطلاق النار لسبعة أيام اعتباراً من يوم غد الخميس.
وقالت الأمم المتحدة، إن الصراع تسبب في أزمة إنسانية أجبرت نحو 100 ألف شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة.
وتوقفت عمليات تسليم المساعدات منذ اندلاع الاشتباكات يوم 15 أبريل الماضي.
ودخل التصعيد أسبوعه الثالث وتدور رحاه بالأساس في العاصمة الخرطوم وهي واحدة من أكبر المدن في القارة الأفريقية. وقالت وزارة الصحة السودانية، أمس الثلاثاء، إن 550 شخصا قتلوا وأصيب 4926.

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المصدر: وكالات
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نهب
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