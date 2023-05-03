الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

16 قتيلاً بقصف على منطقة خيرسون

رجال إطفاء يقاومون حريقا في قطار عقب الهجوم على خيرسون
3 مايو 2023 20:06

قتل 16 شخصاً على الأقل، اليوم الأربعاء، خلال قصف كثيف على منطقة خيرسون جنوب أوكرانية.
بين القتلى 12 في المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب النيابة الإقليمية.
وكتبت النيابة على تطبيق «تلغرام»: «هجوم واسع في منطقة خيرسون. حصيلة (القتلى) ارتفعت إلى 16 شخصاً»، لافتة إلى إصابة «نحو 22» آخرين «بجروح متفاوتة».
وأكدت السلطات أن هجومين استهدفا متجرا ومحطة للقطار في مدينة خيرسون بالقرب من خط المواجهة، أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الجرحى، كما أسفر قصف آخر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يعملون على إصلاح موقع للطاقة في المنطقة. 
كانت السلطات أعلنت حظراً للتجول في المنطقة اعتباراً من مساء الجمعة. يأتي هذا القرار في وقت قالت كييف إنّ استعداداتها لشنّ هجوم واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب البلاد "تقترب من نهايتها".

أخبار ذات صلة
صور.. تدمير خزانات وقود جراء قصف في شبه جزيرة القرم
أوكرانيا تقصف مدينة في منطقة خيرسون
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
هجوم
قصف
قتلى
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©