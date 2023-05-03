16 قتيلاً بقصف على منطقة خيرسون

قتل 16 شخصاً على الأقل، اليوم الأربعاء، خلال قصف كثيف على منطقة خيرسون جنوب أوكرانية.

بين القتلى 12 في المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب النيابة الإقليمية.

وكتبت النيابة على تطبيق «تلغرام»: «هجوم واسع في منطقة خيرسون. حصيلة (القتلى) ارتفعت إلى 16 شخصاً»، لافتة إلى إصابة «نحو 22» آخرين «بجروح متفاوتة».

وأكدت السلطات أن هجومين استهدفا متجرا ومحطة للقطار في مدينة خيرسون بالقرب من خط المواجهة، أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الجرحى، كما أسفر قصف آخر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يعملون على إصلاح موقع للطاقة في المنطقة.

كانت السلطات أعلنت حظراً للتجول في المنطقة اعتباراً من مساء الجمعة. يأتي هذا القرار في وقت قالت كييف إنّ استعداداتها لشنّ هجوم واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب البلاد "تقترب من نهايتها".