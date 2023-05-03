زيلينسكي يرد على الاتهام بمحاولة اغتيال بوتين

رد الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، على اتهام روسيا لأوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي إن بلاده لم تهاجم موسكو أو الرئيس الروسي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي عاصمة فنلندا «نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا».

واتهمت روسيا، في وقت سابق اليوم، كييف بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

وأوضح الكرملين (مقر الرئيس الروسي)، في بيان «استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين»، واصفاً العملية بأنها «عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية».

ولم تعلن أي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم.