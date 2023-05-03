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مستشار ألمانيا يتعهد بتقديم ملياري يورو لصندوق المناخ الأخضر

مستشار ألمانيا يتعهد بتقديم ملياري يورو لصندوق المناخ الأخضر
3 مايو 2023 19:53


أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في ختام حوار بيترسبرج للمناخ بالعاصمة برلين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم تقديم ملياري يورو لصندوق المناخ الأخضر المخصص للتنمية منخفضة الانبعاثات والصديقة للمناخ في الدول الفقيرة.

وخلال كلمة ألقاها شولتس في ختام الملتقى الدولي، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، إنه يجب تمويل التحول إلى الحياد المناخي. وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن ألمانيا هي أول مانح كبير يعلن عن تقديم مساهمته لمؤتمر التمويل الذي سينعقد في بون في أوائل أكتوبر المقبل.

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وستذهب أموال الصندوق إلى الدول النامية والناشئة لتمويل مشروعات حماية المناخ والتكيف مع التغير المناخي وبناء اقتصاد صديق للبيئة. من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، إن مبلغ الملياري يورو الذي وعدت به الحكومة الألمانية يعد بمثابة «إشارة قوية»، وأضافت:«أربط هذا التعهد مع توقع أن تسهم دول أخرى وفقا لقدراتها»

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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