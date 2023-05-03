أميركا تعلّق على الهجوم بمسيّرات على الكرملين

علّقت الولايات املتحدة، اليوم الأربعاء، على الهجوم لذي استهدف الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «اطلعت على المعلومات. لا يمكن أن أؤكدها. لا نعلم»، مضيفا «أتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكرملين».

بدوره، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت دون جدوى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الهجوم.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، «ما زلنا نحاول التحقق من صحة هذه المعلومات».

كانت روسيا أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي فيما قالت إنها محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين (مقر الرئيس الروسي)، في بيان «استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين»، واصفاً العملية بأنها «عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية».