الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تعلّق على الهجوم بمسيّرات على الكرملين

الكرملين
3 مايو 2023 18:47

علّقت الولايات املتحدة، اليوم الأربعاء، على الهجوم لذي استهدف الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «اطلعت على المعلومات. لا يمكن أن أؤكدها. لا نعلم»، مضيفا «أتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكرملين».
بدوره، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت دون جدوى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الهجوم.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، «ما زلنا نحاول التحقق من صحة هذه المعلومات».
كانت روسيا أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي فيما قالت إنها محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
وأوضح الكرملين (مقر الرئيس الروسي)، في بيان «استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين»، واصفاً العملية بأنها «عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية».

أخبار ذات صلة
روسيا تفتح تحقيقاً جنائياً في الهجوم على الكرملين
زيلينسكي يرد على الاتهام بمحاولة اغتيال بوتين
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
الكرملين
محاولة اغتيال
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©