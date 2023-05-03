ما نعرفه عن الهجوم على مقر الرئيس الروسي في موسكو

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي فيما قالت إنها محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين (مقر الرئيس الروسي)، في بيان «استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين»، واصفاً العملية بأنها «عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية».

وأضافت الرئاسة الروسية أن الهجوم جرى ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأكدت الرئاسة أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد. ولم تعلن أي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرتين المسيّرتين على الكرملين.

ونشرت (بازا)، وهي قناة على تطبيق «تلغرام»، مقطع فيديو يظهر جسماً طائراً يقترب من قبة إحدى بنايات الكرملين الشهيرة المطلة على الساحة الحمراء. وبعدها، ينفجر هذا الجسم قبل أن يصل.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين لم يكن في الكرملين لحظة الهجوم، وأنه يباشر عمله اليوم الأربعاء من مقر إقامته في «نوفو أوجاريوفو» خارج موسكو.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن بوتين سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل، كما هو مخطط.

على صعيد متصل، أعلن رئيس بلدية موسكو حظر تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرح بها في أجواء العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين، في بيان، إن تحليق المسيّرات محظور ما لم يتم الحصول على تصريح خاص من «السلطات الحكومية».