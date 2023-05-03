لوفتهانزا تعلن عن وقف جزء من طائرات «إيرباص» بسبب مشكلات في المحركات

ذكرت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران أنه تم إيقاف ثلث أسطولها من طائراتها طراز «إيرباص إس إي إيه220» في زيوريخ، مؤقتاً، بسبب مشكلات في محركات شركة «برات آند ويتني» الأميركية المتخصصة في صناعة محركات الطائرات، وهو أحدث مؤشر على أن شركات الطيران تكافح وسط عيوب قبل موسم السفر الصيفي الحاسم.

وذكر ارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، في مكالمة هاتفية مع محللين لبحث الإيرادات، أن إيقاف عمل الطائرات ضيقة البدن، على رأس قائمة تضم ثلاث طائرات أخرى «جديدة تماماً» تعمل بمحركات «برات»، تم إيقافها عن العمل أيضاً حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء.

وتشغل «لوفتهانزا» 30 طائرة طراز «إيه220.» في فرعها السويسري، مما يعني ضمناً أن حوالي عشر طائرات، قد توقفت في الوقت الحالي.

وتدرس الشركة طلب المزيد من الطرز، حيث تجدد أسطولها الإقليمي من الطائرات. وتكافح شركات الطيران، في العالم، وسط نقص في المحركات وقطاع الغيار، لاسيما في أحدث جيل من الطائرات ذات البدن الضيق.

ويكافح الموردون لشركة «برات آند ويتني» وهي شركة تابعة لشركة «رايثيون تيكنولوجيز»، وسط تراكم طلبات المكونات الفرعية.