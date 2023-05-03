الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لوفتهانزا تعلن عن وقف جزء من طائرات «إيرباص» بسبب مشكلات في المحركات

لوفتهانزا تعلن عن وقف جزء من طائرات «إيرباص» بسبب مشكلات في المحركات
3 مايو 2023 17:56

ذكرت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران أنه تم إيقاف ثلث أسطولها من طائراتها طراز «إيرباص إس إي إيه220» في زيوريخ، مؤقتاً، بسبب مشكلات في محركات شركة «برات آند ويتني» الأميركية المتخصصة في صناعة محركات الطائرات، وهو أحدث مؤشر على أن شركات الطيران تكافح وسط عيوب قبل موسم السفر الصيفي الحاسم.

وذكر ارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، في مكالمة هاتفية مع محللين لبحث الإيرادات، أن إيقاف عمل الطائرات ضيقة البدن، على رأس قائمة تضم ثلاث طائرات أخرى «جديدة تماماً» تعمل بمحركات «برات»، تم إيقافها عن العمل أيضاً حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء.

وتشغل «لوفتهانزا» 30 طائرة طراز «إيه220.» في فرعها السويسري، مما يعني ضمناً أن حوالي عشر طائرات، قد توقفت في الوقت الحالي.

وتدرس الشركة طلب المزيد من الطرز، حيث تجدد أسطولها الإقليمي من الطائرات. وتكافح شركات الطيران، في العالم، وسط نقص في المحركات وقطاع الغيار، لاسيما في أحدث جيل من الطائرات ذات البدن الضيق.

ويكافح الموردون لشركة «برات آند ويتني» وهي شركة تابعة لشركة «رايثيون تيكنولوجيز»، وسط تراكم طلبات المكونات الفرعية.

المصدر: د ب أ
لوفتهانزا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©