أوكرانيا ترد على اتهام بشأن محاولة اغتيال بوتين

نفت كييف، اليوم الأربعاء، أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين والذي نسبته موسكو إلى كييف.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح للصحافيين «بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين».

أعلنت روسيا، في وقت سابق الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف بودولياك «ينبغي فقط اعتبار هذه التصريحات، التي أطلقتها روسيا، محاولة لإعداد ظروف» يمكن استخدامها ذريعة «بهدف شن هجوم واسع النطاق في أوكرانيا».

ورأى أن هجوماً مماثلاً في حال كانت كييف من نفذه «لن يعالج أي مشكلة عسكرية» على الصعيد الميداني.واعتبر أن لدى موسكو «خشية كبيرة من بدء هجمات أوكرانيا على طول خط الجبهة، وتحاول في شكل ما أن تأخذ المبادرة وتحول الانتباه».

وتؤكد أوكرانيا، منذ أشهر، أنها تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

وأعلنت كييف، في الأيام الأخيرة، أن الاستعدادات لهذا الهجوم «أوشكت أن تنتهي».