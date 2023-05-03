روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين

اتهمت موسكو، اليوم الأربعاء، أوكرنيا بمهاجمة الكرملين بطائرتين مسيرتين خلال الليل في محاولة لم تنجح لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من السلطات الأوكرانية على هذا البيان الصادر عن موسكو الذي يعد الاتهام الأكثر خطورة الذي توجهه موسكو لكييف منذ بدأت الأزمة الحالية قبل أكثر من 14 شهراً.

وقال الكرملين، إن الدفاعات الروسية عطلت الطائرتين المسيرتين اللتين استخدمتا في ما قالت إنه هجوم على مقر إقامة بوتين في الكرملين.

وأضاف الكرملين أن روسيا تحتفظ بحق الرد.

وقال الكرملين في البيان «طائرتان مسيرتان استهدفتا الكرملين. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيل الطائرتين».

وأضاف «نعد هذه الأفعال عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال الرئيس قبيل الاحتفال بيوم النصر وموكب التاسع من مايو الذي من المقرر أيضاً أن يحضره ضيوف أجانب».

وتابع أن «الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد بإجراءات في المكان والزمان اللذين يراهما مناسبين».

ونشرت (بازا)، وهي قناة على تطبيق «تلغرام»، مقطع فيديو يظهر جسما طائرا يقترب من قبة لأحد بنايات الكرملين الشهيرة المطلة على الساحة الحمراء. وبعدها، ينفجر هذا الجسم قبل أن يصل.

وقال بيان الكرملين إن شظايا الطائرتين المسيرتين تناثرت في أراضي مجمع الكرملين، لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت وأنه يباشر عمله اليوم الأربعاء من مقر إقامته في «نوفو أوجاريوفو» خارج موسكو.