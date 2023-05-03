الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نشوب حريق في مستودع وقود جنوب روسيا

نشوب حريق في مستودع وقود جنوب روسيا
3 مايو 2023 13:40

ذكرت السلطات الروسية أن حريقاً ضخماً نشب في مستودع وقود في جنوب روسيا، بالقرب من شبه جزيرة القرم، في البحر الأسود، اليوم الأربعاء.

وقال فينيامين كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، على تطبيق تيليجرام، اليوم الأربعاء، إن «حريقاً نشب في خزان وقود، في قرية فولنا، بمنطقة تامان».

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين. غير أنه تم تصنيف الحريق على أنه خطير، بشكل خاص، طبقاً لما ذكره كوندراتييف، في تطبيق المراسلة.

أخبار ذات صلة
روسيا: مباحثات تمديد اتفاقية الحبوب مستمرة
روسيا تفتح تحقيقاً جنائياً في الهجوم على الكرملين

وتضم ضواحي مستوطنة «فولنا» محطة ضخمة للنفط ومنتجاته، التي يتم شحنها بعد ذلك عبر البحر الأسود. وذكرت تقارير إعلامية أن النيران اشتعلت في خزان يحتوي على 20 ألف متر مكعب من الوقود.

وأضافت التقارير أنه يمكن مشاهدة الدخان وألسنة اللهب، حتى شبه جزيرة القرم في الاتجاه المقابل.

ولم يتضح في بادئ الأمر سبب الحريق.

المصدر: د ب أ
روسيا
حريق
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©