نشوب حريق في مستودع وقود جنوب روسيا

ذكرت السلطات الروسية أن حريقاً ضخماً نشب في مستودع وقود في جنوب روسيا، بالقرب من شبه جزيرة القرم، في البحر الأسود، اليوم الأربعاء.

وقال فينيامين كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، على تطبيق تيليجرام، اليوم الأربعاء، إن «حريقاً نشب في خزان وقود، في قرية فولنا، بمنطقة تامان».

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين. غير أنه تم تصنيف الحريق على أنه خطير، بشكل خاص، طبقاً لما ذكره كوندراتييف، في تطبيق المراسلة.

وتضم ضواحي مستوطنة «فولنا» محطة ضخمة للنفط ومنتجاته، التي يتم شحنها بعد ذلك عبر البحر الأسود. وذكرت تقارير إعلامية أن النيران اشتعلت في خزان يحتوي على 20 ألف متر مكعب من الوقود.

وأضافت التقارير أنه يمكن مشاهدة الدخان وألسنة اللهب، حتى شبه جزيرة القرم في الاتجاه المقابل.

ولم يتضح في بادئ الأمر سبب الحريق.