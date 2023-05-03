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التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
3 مايو 2023 13:18

 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم من قِبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب وسرقة ممتلكات الملحقية.

وشدّدت الأمانة العامة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين.

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وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة وقامت بتخريب الأجهزة والكاميرات واستولت على بعض ممتلكات الملحقية وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية.

المصدر: د ب أ
منظمة التعاون الإسلامي
السعودية
السودان
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