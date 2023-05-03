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المجر تصوت على تغييرات قضائية للحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي

المجر تصوت على تغييرات قضائية للحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي
3 مايو 2023 12:57

 من المنتظر أن يصوت البرلمان المجري على تغييرات للحيلولة دون إضفاء الطابع السياسي على المحاكم، في محاولة للحصول على نحو نصف المساعدة المالية التي أوقفها الاتحاد الأوروبي بشأن مخاوف من سيادة القانون والفساد.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع أن يوافق النواب على مشروع قانون اليوم الأربعاء، طرحته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان. ويهيمن نواب أوربان على البرلمان ودعت المعارضة أيضاً إلى خطوات لتعزيز استقلال القضاء. وقال مفوض الميزانية الأوروبي يوهانس هان للصحفيين يوم 27 أبريل الماضي، إن الموافقة قد تساعد المجر في الحصول على 13 مليار يورو من أصل 22 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر.

أضاف أنه لايزال هناك حاجة لإجراءات إضافية للحصول على بقية الحزمة وكذلك على أموال التعافي من كوفيد-19 وتبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو.

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ومن بين التعديلات، سوف يعزز مشروع القانون القضائي إلغاء لمجلس القضاة للإشراف على المحاكم، وتقييد حكم الحكومة في إجراء استئنافات لدى المحكمة الدستورية، والتوزيع التلقائي للقضايا بين القضاة لتجنب الوساطة السياسية.

يشار إلى أن الإصلاحات القضائية هي جزء من حزمة من 27 مطلباً فرضتها بروكسل للتصدي للمخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن سيادة القانون وتآكل المعايير الديمقراطية.

المصدر: د ب أ
المجر
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