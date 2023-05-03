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الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لدرجات حرارة قياسية تسببها ظاهرة "إل نينيو"

حقل أرز جاف في نايتش في الفلبيني حيث حذرت الأمم المتحدة من احتمال متزايد لظاهرة ال نينو
3 مايو 2023 12:37

حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء من أنّ هناك احتمالاً قوياً بأن تتشكّل ظاهرة إل نينيو المناخية هذا العام مما قد يدفع درجات الحرارة إلى معدّلات قياسية جديدة.

وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان إنّ "تشكّل إل نينيو سيؤدّي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية"، مقدّراً أنّ احتمال تشكّل هذه الظاهرة المناخية قد يكون بحلول نهاية سبتمبر بنسبة 80%.

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المصدر: وكالات
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الاحترار المناخي
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