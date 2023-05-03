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السلطات الأميركية تلقي القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق النار بتكساس

السلطات الأميركية تلقي القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق النار بتكساس
3 مايو 2023 08:46

تمكنت السلطات الأميركية، الثلاثاء، بعد مطاردة استمرت أياماً من إلقاء القبض على رجل متهم بقتل خمسة أشخاص من جيرانه، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال غريغ كايبرز رئيس الشرطة في مقاطعة سان حاسينتو للصحافيين "هذا الرجل بات لدينا الآن قيد الاحتجاز"، مضيفاً أنه تم العثور عليه مختبئاً في خزانة".
ونجح فرانسيسكو أوروبيسا في الفرار بعد إطلاقه النار الجمعة على جيرانه في بلدة صغيرة في كليفلاند. وراوحت اعمار ضحاياه بين 9 و31 عاماً.

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من جهته، أفاد تود ديلون المدعي العام لمقاطعة سان جاسينتو لشبكة "ان بي سي" أنه تم إلقاء القبض على أوروبيسا بولاية تكساس على بعد قرابة 17 ميلاً من كليفلاند.
وبينما نشرت السلطات مئات من رجال إنفاذ القانون للبحث عن الشاب البالغ 38 عاماً، عرضت أيضاً مكافأة قدرها 80 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وتحول إطلاق النار الجماعي الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة إلى مادة للنقاش حول انتشار السلاح إضافة إلى أزمة الهجرة.

المصدر: وكالات
إطلاق النار
تكساس
الولايات المتحدة الأميركية
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