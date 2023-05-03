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مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
3 مايو 2023 07:51

قال مسؤولان أميركيان، إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو.


وقد تساعد الصواريخ أوكرانيا في تزويد القوات البرية الأوكرانية المتقدمة بدعم جوي.

وقال المسؤولان اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما إن الحزمة تشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم.
وذكر المسؤولان أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم إرسال ذخيرة لأنظمة هيمارس وهاوتزر وصواريخ تاو المضادة للدبابات وقذائف مورتر.

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وأضافا أن الحزمة ستتضمن معدات لإزالة الأنقاض وشاحنات، وأشارا إلى أنها لا تزال قيد النقاش وقد يطرأ تغيير عليها.


وهذه الحزمة هي السابعة والثلاثين من حزم المساعدات الأمنية التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، بتكلف إجمالية تقارب 36 مليار دولار.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أوكرانيا
أميركا
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