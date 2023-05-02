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الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على منتجات زراعية من أوكرانيا

حصاد القمح
3 مايو 2023 00:58

فرضت المفوضية الأوروبية مؤقتا قيودا على واردات أربعة منتجات من أوكرانيا بعد ضغوط من عدة دول في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية، مساء الثلاثاء، إنه قد لا يجري تداول القمح والذرة وبذور الشلجم ودوار الشمس بحرية في بلغاريا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا حتى الخامس من يونيو المقبل.
مع ذلك، فإنه لا يزال من الممكن شحن المنتجات عبر البلدان المتضررة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على سبيل المثال.
وظهرت يوم الجمعة التفاصيل الأولى للاتفاق، حيث أبرمت الصفقة بعد أن اشتكى المزارعون في الدول الأكثر تضررا من الواردات من أوكرانيا التى تشكل منافسة كبيرة لمنتجاتهم.
وقامت بعض الحكومات، مثل بولندا والمجر، استجابة لذلك، بتقييد استيراد سلع معينة بشكل مستقل.
وقالت المفوضية إن هذه الإجراءات الوطنية سيتم رفعها الآن.
وتعتبر أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم. ومع ذلك، أدت الأزمة الحالية إلى تقليص صادراتها.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
منتجات زراعية
قيود
قيود التصدير
الاتحاد الأوروبي
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