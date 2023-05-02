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اعتقال رجل مسلّح قرب قصر باكينغهام

قوات أمن تطوق منطقة قصر باكينغهام
3 مايو 2023 00:49

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها ألقت القبض على رجل الثلاثاء بعد أن اقترب من بوابات قصر باكينغهام وألقى أشياء «يشتبه بأنها خراطيش أعيرة نارية» على أرض القصر.
وأضافت الشرطة، في بيان «أُلقي القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحاً (بغرض) الهجوم».
وذكر البيان أن أفراد الشرطة احتجزوا الرجل وفرضوا طوقاً أمنياً على موقع الحادث.
يأتي ذلك قبل أيام من تتويج الملك تشارلز الثالث (74 عاماً) في كنيسة «وستمنستر» في العاصمة البريطانية لندن في السادس من مايو الجاري في حفل كبير دعي الكثير من قادة العالم له.

 

 

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