بريطانيا توقف إجلاء رعاياها من السودان الأربعاء

قالت بريطانيا، الثلاثاء، إن على رعاياها الراغبين في مغادرة السودان التوجه إلى مدينة بورتسودان، حيث من المتوقع أن تغادر آخر رحلات الإجلاء البلاد غداً الأربعاء.

وحث وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الرعايا البريطانيين على مواصلة اتباع توجيهات الحكومة بشأن السفر الخاصة في السودان، حيث دخل التصعيد العسكري أسبوعه الثالث.

وقال كليفرلي، في تغريدة على موقع تويتر «بعد النجاح في إجلاء 2341 شخصاً على متن 28 رحلة، من المتوقع أن تغادر آخر رحلة بريطانية بورتسودان غداً».

وقالت الحكومة، في بيان، إن على الرعايا البريطانيين التوجه إلى فندق «كورال» في بورتسودان بحلول العاشرة صباحاً بتوقيت السودان غداً الأربعاء.