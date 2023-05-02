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الهند تنقل سفارتها في السودان إلى بورتسودان

الدخان يتصاعد من الخرطوم
3 مايو 2023 00:37

قررت الهند نقل سفارتها في السودان مؤقتاً من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان نظراً للوضع في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا» الهندية إعلان وزارة الشؤون الخارجية الهندية نقل السفارة الذي صدر الثلاثاء.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «نظراً للوضع الأمني السائد في السودان، فقد تقرر نقل السفارة الهندية في الخرطوم مؤقتاً إلى بورتسودان».
وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، حصيلة جديدة لقتلى التصعيد الحالي.
وقالت الوزارة إن عدد القتلى ارتفع إلى 550 قتيلاً في مختلف الولايات جراء التصعيد الذي دخل أسبوعه الثالث.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الثلاثاء، التوصل من حيث المبدأ إلى هدنة مدتها سبعة أيام.
وأضاف بيان، صادر عن الوزارة في العاصمة جوبا، أن الهدنة الجديدة ستبدأ من 4 مايو الجاري حتى 11 من الشهر ذاته.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على تعيين ممثلين للمحادثات.

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المصدر: د ب أ
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