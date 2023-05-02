الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كينيا تحتجز زعيم طائفة بعد وفاة عشرات من أتباعه

بول ماكنزي قائد كنيسة (جود نيوز إنترناشيونال)
3 مايو 2023 00:30

قررت محكمة، الثلاثاء، احتجاز زعيم طائفة في كينيا متهم بحض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت لحين استجوابه يوم الجمعة المقبل في وقت يبحث فيه محققون عن جثث أخرى في غابة عُثر فيها بالفعل على 101 جثة.
تقول السلطات الكينية إن القتلى أعضاء في كنيسة (جود نيوز إنترناشيونال) بقيادة بول ماكنزي (50 عاماً) الذي توقع أن ينتهي العالم في 15 أبريل وأمر أتباعه بقتل أنفسهم ليكونوا أول الداخلين إلى الجنة.
وبلغ عدد القتلى 109 إجمالاً حتى الآن، من بينهم 101 معظمهم من الأطفال، عُثر عليهم في مقابر جماعية، في حين عثرت السلطات على ثمانية أشخاص أحياء، توفوا فيما بعد، لكن العدد مرشح للزيادة. وقالت وزارة الداخلية إن هناك أكثر من 400 شخص مفقود في المنطقة المحيطة.
ولم يعلق ماكنزي علناً على القضية. ورفض محاميان يمثلانه التعليق.
وقال محقق ضالع في القضية، طلب عدم نشر اسمه، إن ماكنزي نفى أنه أمر أتباعه بالامتناع عن الأكل.
يواجه ماكنزي عدداً من الاتهامات المتعلقة بانتهاكات مزعومة سابقة، لكن الادعاء لم يصدر حتى الآن لائحة اتهام فيما يتعلق بالمقابر الجماعية.
وقال القضاء الكيني إن ماكنزي أُلقي القبض عليه من قبل في بضع مناسبات يعود تاريخها إلى عام 2017، فيما يتعلق بمجموعة من الانتهاكات تضمنت إهمال الأطفال وتحويل أشخاص إلى التشدد. وأضاف أن القضاء برأه من بعض الاتهامات وأسقط البعض الآخر أو لم يحاكمه فيها لأسباب لم يوضحها.
وقال كبير الأطباء الشرعيين لدى الحكومة أمس الاثنين إنه شرّح حتى الآن عشر جثث لشخص بالغ وتسعة أطفال. وقال إن معظم الجثث ظهرت عليها علامات الجوع، بينما ظهرت على طفلين علامات الاختناق.

أخبار ذات صلة
كينيا تطلق أول أقمارها الصناعية
المصدر: وكالات
كينيا
كنيسة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
هل يدخل أحمد سيف مجال الإنتاج؟
دنيا
هل يدخل أحمد سيف مجال الإنتاج؟
اليوم 13:39
إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد
عربي ودولي
إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد
اليوم 13:38
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
الرياضي
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
اليوم 13:30
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©