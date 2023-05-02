الاتحاد الأوروبي يخطّط لزيادة إنتاجه من الذخيرة المدفعية

سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته.

بعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب التي نتجت من الأزمة الأوكرانية الحالية.

تقترح خطّة المفوضية الأوروبية التي سيتم الكشف عنها الأربعاء، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز إنتاج الذخيرة في التكتّل.

وقال تييري بريتون، مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية «أنا واثق من أننا خلال 12 شهراً سنكون قادرين على رفع قدرتنا الإنتاجية إلى مليون طلقة سنوياً في أوروبا».

ستُخصّص أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل خطوط إنتاج جديدة لقذائف الهاوتزر والصواريخ، وزيادة إنتاج البارود وتجديد الذخيرة القديمة.

وتقول بروكسل إنّ الأموال ستوفّر حوالى 50 في المئة من التمويل لمشاريع مختارة، وسيتعيّن على الدول الأعضاء توفير النصف الآخر من الأموال.

وسيؤدي ذلك إلى رفع القيمة الإجمالية للخطّة إلى مليار يورو.

في هذا الإطار، أشار بريتون إلى أنّ «الخطّة التي نقترحها غير مسبوقة. وهي تهدف إلى تقديم الدعم المباشر، بأموال الاتحاد الأوروبي، لتكثيف صناعتنا الدفاعية من أجل أوكرانيا ومن أجل أمننا».

وأضاف أنّ الصناعة الأوروبية «لا تملك حالياً الحجم لتلبية الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا والدول الأعضاء. ولكن لديها القدرة على القيام بذلك».