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اتفاق طرفي الأزمة السودانية على «هدنة سابعة»

اتفاق طرفي الأزمة السودانية على «هدنة سابعة»
3 مايو 2023 01:03

أسماء الحسيني، دينا محمود (عواصم)

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أعلن جنوب السودان، أمس، اتفاق طرفي الأزمة في السودان على وقف لإطلاق النار من حيث المبدأ لمدة سبعة أيام اعتباراً بداية من يوم غد الخميس، بينما تسببت المواجهات خلال اليومين الماضيين في منطقة الخرطوم في تعطيل أحدث هدنة قصيرة الأجل.
وقالت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، إن رئيس جنوب السودان سلفا كير شدد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول وتعيين ممثلين في محادثات سلام، وهو ما وافق عليه الطرفان. وسبق أن عرض جنوب السودان التوسط لإيجاد حل لهذه الأزمة.
وتبادل الطرفان الاتهامات حول خرق اتفاقات سابقة بوقف إطلاق النار لمدد بين 24 و72 ساعة. ويسري الاتفاق الأحدث بدءاً من الرابع من مايو الجاري حتى 11 من ذات الشهر.
ويعمل الرئيس سلفا كير بمبادرة من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) الإقليمية لشرق إفريقيا التي يشغل عضويتها السودان إلى جانب جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وجنوب السودان.

السودان
جنوب السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
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