واشنطن تنشر مئات الجنود لمكافحة الهجرة

ستقوم الولايات المتحدة بإرسال 1500 جندي إضافيين إلى حدودها مع المكسيك، مع قرب انتهاء مهلة إجراء صحّي يسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين الذين يعبرون الحدود البرية للولايات المتحدة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء.

وقال بات رايدر «بناء على طلب وزارة الأمن الداخلي... وافق (وزير الدفاع الأميركي) على زيادة مؤقتة من 1500 عسكري إضافيين، لتكملة جهود شرطة الحدود على الحدود الجنوبية الغربية».

وأضاف رايدر أنّ الجنود سيدعمون الشرطة لمدة 90 يوماً، خصوصاً في ما يتعلّق بأعمال المراقبة. وأشار إلى أنّ «العسكريين لن يشاركوا بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون».

في 11 مايو الجاري، تنتهي مهلة إجراء مرتبط بكوفيد-19 بدأ تطبيقه في العام 2020 تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. ويسمح هذا الإجراء بالترحيل الفوري للمهاجرين الذين لا يحملون تأشيرة، ولطالبي اللجوء المحتملين.

تخشى الولايات المتحدة من ارتفاع عدد الوافدين على حدودها، مع وقف العمل بهذا الإجراء.

وكانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل رحلة طالبي اللجوء أو اللاجئين، عبر إنشاء «مراكز إدارة» في كولومبيا وغواتيمالا.