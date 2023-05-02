تسارع وتيرة النزوح واللجوء جراء المواجهات في السودان

جنيف (وكالات)

دفعت المعارك التي اندلعت في 15 أبريل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالآلاف للنزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى دول المنطقة.

ونزح أكثر من 330 ألف شخص داخل السودان وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، بينما لجأ أكثر من 100 ألف إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد، وجنوب السودان. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يصل إلى 800 ألف شخص قد يغادرون السودان.

أما الذين لا يستطيعون مغادرة السودان، وكثيرون منهم لعدم توافر الإمكانات المالية، فيواجهون نقصاً في الغذاء والمياه والكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم. وخلال اجتماع في الأمم المتحدة، حذّر منسق المساعدات الإنسانية للسودان، عبده دينغ، من أنّ النزاع يحوّل المأساة الإنسانية إلى «كارثة حقيقية».

وأعلنت الأمم المتّحدة، أمس، أنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14 في المئة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام، وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ 1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.

بدوره، حذّر الرئيس الكيني وليام روتو من أنّ الوضع في السودان بلغ «مستوى كارثياً»، مطالباً بأن يتم «إرسال مساعدات سواء تم وقف إطلاق النار أم لا».

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني، كرّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «دعم الولايات المتحدة» للجهود الدبلوماسية المبذولة «من أجل إنهاء النزاع» وتأمين «وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق». وتوجّه مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمس الأول، إلى نيروبي في مهمة عاجلة.

وما زاد الوضع تفاقماً هو أنّ الاشتباكات لم توفر المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية التي اضطر العديد منها إلى تعليق أعماله في السودان.

وتخشى منظمة الصحة العالمية كذلك من «كارثة» في النظام الصحّي الذي كان أساساً هشّاً.

وتعمل 16 في المئة فقط من المنشآت الصحية في الخرطوم، ولكنها تعاني نقصاً في المستلزمات وكوادرها الطبية منهكة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك ترسل المساعدات بالقطّارة. فقد وصلت ست حاويات من منظمة الصحية العالمية محملة بمستلزمات طبية لمعالجة المصابين بجراح خطرة، ومن يعانون سوء تغذية حادّاً.

وجرى توزيع وقود على بعض المستشفيات التي تعتمد على مولّدات الكهرباء.

وعاود برنامج الأغذية العالمي استئناف نشاطه بعد أن علّقه مؤقتاً إثر مقتل ثلاثة من موظفيه في بداية الاشتباكات. وكان السودان يستقبل 1.13 مليون لاجئ قبل اندلاع المعارك الضارية الأخيرة، وهو ما جعله أحد البلدان المضيفة الرئيسية في أفريقيا.

وبين هؤلاء 800 ألف من جنوب السودان، و126 ألف إريتري، و58 ألف إثيوبي، ويعيش هؤلاء بشكل أساسي في مخيمين شرقي السودان. وكان هناك 3.7 مليون نازح في السودان، معظمهم في غرب دارفور.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن القتال أرغم أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد منذ 15 أبريل. ويثير الوضع في دارفور قلق مفوضية اللاجئين، حيث لا يزال الوضع الإنساني بالغ الصعوبة. وتخشى وكالة الأمم المتحدة من أن تؤدي الاشتباكات الأخيرة إلى تأجيج التوترات العرقية والقبلية التي كانت قائمة -على الأراضي والوصول إلى الموارد- وتسبب نزوحاً أكبر.

وتقدر مفوضية اللاجئين بأن 30 ألف شخص وصلوا إلى تشاد، تم حتى الآن تسجيل أكثر من 21 ألفاً منهم. وقالت المتحدثة باسم الوكالة أولغا سارادو، أمس: «نواصل عمليات التحقق والتسجيل».

وكان أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني يعيشون في تشاد قبل 15 أبريل في 13 مخيماً، وفي بلدات وقرى شرق البلاد.

ويمثل الوافدون الجدد تحدياً إضافياً للخدمات العامة وموارد البلاد الشحيحة أصلاً. وسيؤدي حلول موسم الأمطار قريباً إلى تعقيد نقل المساعدات إلى المنطقة الحدودية.