الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

خروج قطار روسي عن مساره قرب أوكرانيا

خروج قطار روسي عن مساره
3 مايو 2023 00:08

خرج قطار شحن روسي عن مساره، اليوم الثلاثاء، في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا جراء انفجار «عبوة ناسفة» زرعت على السكة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.
وقال ألكسندر بوغوماز حاكم بريانسك «انفجرت عبوة ناسفة غير محددة قرب محطة قطار سنيزيهستاكايا».
وأضاف أنه «نتيجة للحادث، خرجت قاطرة وعربات عدة من القطار عن المسار».
يأتي ذلك غداة خروج قطار مشابه عن مساره في المنطقة نفسها.
تقع المحطة على بعد كيلومترين خارج مركز بريانسك، فيما وقع الانفجار الاثنين قرب «أونتشا» غير بعيد عن الحدود الأوكرانية.
من جهتها، أصدرت شركة السكك الحديد العامة الروسية بياناً قالت فيه إن القطار خرج عن مساره بسبب «تدخل أشخاص غير مصرح لهم في أعمال النقل بالسكك الحديد».
ولم تذكر الشركة وقوع انفجار.
وأضافت الشركة أن القاطرة الأمامية للقطار و«حوالى 20 عربة» خرجت عن مسارها، وأن حركة القطارات في المنطقة توقفت.

أخبار ذات صلة
اجتماع لبحث تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية اليوم
البابا يلمح لمهمة سلام لحل الأزمة الأوكرانية
المصدر: وكالات
قطار
بريانسك
روسيا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد
عربي ودولي
إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد
اليوم 13:38
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
الرياضي
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
اليوم 13:30
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©