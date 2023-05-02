خروج قطار روسي عن مساره قرب أوكرانيا

خرج قطار شحن روسي عن مساره، اليوم الثلاثاء، في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا جراء انفجار «عبوة ناسفة» زرعت على السكة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.

وقال ألكسندر بوغوماز حاكم بريانسك «انفجرت عبوة ناسفة غير محددة قرب محطة قطار سنيزيهستاكايا».

وأضاف أنه «نتيجة للحادث، خرجت قاطرة وعربات عدة من القطار عن المسار».

يأتي ذلك غداة خروج قطار مشابه عن مساره في المنطقة نفسها.

تقع المحطة على بعد كيلومترين خارج مركز بريانسك، فيما وقع الانفجار الاثنين قرب «أونتشا» غير بعيد عن الحدود الأوكرانية.

من جهتها، أصدرت شركة السكك الحديد العامة الروسية بياناً قالت فيه إن القطار خرج عن مساره بسبب «تدخل أشخاص غير مصرح لهم في أعمال النقل بالسكك الحديد».

ولم تذكر الشركة وقوع انفجار.

وأضافت الشركة أن القاطرة الأمامية للقطار و«حوالى 20 عربة» خرجت عن مسارها، وأن حركة القطارات في المنطقة توقفت.