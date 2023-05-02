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البيت الأبيض: لا بد من تمكين وكالات الإغاثة لمساعدة السودان

البيت الأبيض: لا بد من تمكين وكالات الإغاثة لمساعدة السودان
3 مايو 2023 01:03

واشنطن (الاتحاد) 

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس، أنه يتعين السماح للوكالات الإنسانية بالوصول لمساعدة الناس في السودان، وسط تجدد القتال على الرغم من الهدنة المفترضة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تسعى بقوة لوقف إطلاق النار في السودان منذ بدء الأزمة.
من جهته، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحفيين، أمس، إن القنصلية الأميركية في مدينة جدة السعودية استقبلت وقدمت خدماتها لأكثر من 350 شخصاً من المواطنين الأميركيين والحاصلين على إقامات دائمة بالولايات المتحدة الذين فروا من السودان.

البيت الأبيض
الولايات المتحدة
السودان
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