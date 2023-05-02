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تأكيد سعودي أفريقي على ضرورة حماية المدنيين في السودان

تأكيد سعودي أفريقي على ضرورة حماية المدنيين في السودان
3 مايو 2023 01:03

الرياض (الاتحاد)

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه «وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان». وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفياً، أمس، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه. 
وأضافت إن الوزير بحث مع فقيه خلال الاتصال «الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق» 
كما بحث الجانبان «آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وكان وزير الخارجية السعودي بحث في اتصال آخر مع وزير الشؤون الخارجية في جزر القمر ظاهر ذو الكمال، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية السودان وشعبه. 
وذكرت «واس»، أن الاتصال شهد استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

السودان
أفريقيا
السعودية
فيصل بن فرحان
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