الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حراك دولي مكثف للدفع بعملية سلام شاملة في اليمن

البرلمان العربي يدعو إلى تحقيق تقدم بمسار التسوية السياسية في اليمن (من المصدر)
3 مايو 2023 01:03

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
ميسي يعود إلى «منطقة النفوذ»!

تكثفت التحركات الدبلوماسية الدولية والأممية من أجل تعزيز مسار الهدنة في اليمن والدفع نحو اتفاق سلام شامل ينهي الأزمة المستمرة منذ سنوات، فيما يزور كل من المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ، والأميركي تيم ليندركينغ، المنطقة بالتزامن.
وزار غروندبرغ اليمن، فيما بدأ ليندرجينغ جولة في المنطقة تشمل السعودية وسلطنة عمان، من أجل الدفع قدماً نحو إطلاق عملية سلام شاملة.
وتأتي زيارة المبعوثين عقب جهود حثيثة قامت بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان،  خلال الفترة الماضية، من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
إلى ذلك، جدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، ولجهود الوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتفق عليها، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وثمن البرلمان العربي، في البيان الصادر عن أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجهود الحثيثة التي تقوم بها السعودية وسلطنة عمان وتحركاتهما الجادة خلال الفترة الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يُنهي الأزمة في اليمن.
ورحب البرلمان بالعملية الإنسانية المتمثلة في تبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعياً بهذا الصدد جماعة الحوثي إلى الانخراط بشكل بنّاء وفاعل في الحوار السياسي، وتحقيق تقدم جاد نحو بناء الثقة للعمل على مسار التسوية السياسية وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وعبر البرلمان عن خالص تعازيه في ضحايا حادث التدافع المأساوي الذي شهدته مدينة صنعاء، بسبب ترهيب الميليشيات بإطلاق الأعيرة النارية على الفقراء والمحتاجين أثناء توزيع مساعدات مادية وعينية لهم نهاية شهر رمضان 1444هـ وأدى إلى وفاة أكثر من مائة شخص وإصابة المئات.
كما رحب البرلمان بالمساعي الأممية المبذولة من خلال تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمراً للمانحين وذلك خلال شهر مايو المقبل، بهدف إتمام العملية الحاسمة لإنقاذ الناقلة الجانحة صافر قبالة سواحل اليمن، للحيلولة من دون حدوث تسرب نفطي قد يؤدي إلى كارثة بيئية، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تبني المبادرات الفاعلة لإعادة البناء وتقديم الدعم المادي والإنساني اللازمين خاصةً بمناطق النازحين بهدف تأمين متطلباتهم الضرورية واحتياجاتهم الأساسية.
وثمن كافة الجهود العربية والدولية، والجهود الأممية المتمثلة في المبعوث الأممي الخاص في اليمن، الهادفة إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، والدور التنموي للسعودية في اليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي جاء تفعيلاً لنهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.
في غضون ذلك، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، الفريق الركن محسن محمد حسين الداعري وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.
من جانبه، أشاد وزير دفاع جمهورية اليمن بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

اليمن
البرلمان العربي
السعودية
سلطنة عمان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
الرياضي
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
اليوم 13:30
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
الرياضي
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©