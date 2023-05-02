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خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: لا للمساس بالاحتياطي قبل خطة هيكلة للمصارف اللبنانية

خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: لا للمساس بالاحتياطي قبل خطة هيكلة للمصارف اللبنانية
3 مايو 2023 01:03

أحمد عاطف (القاهرة، بيروت)

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حذر خبراء ومحللون لبنانيون من خطورة تذويب احتياطات البنك المركزي باعتباره «حائط الصد الأخير» للبلاد من الانزلاق في هوة عميقة، لافتين إلى أن احتياطات الموجودات الخارجية تقلصت إلى 9.4 مليار دولار علماً بأنها تقل فعلياً بنحو 3 مليارات دولار عن الاحتياطات الإلزامية المربوطة بالودائع الدولارية لدى الجهاز المصرفي.
واعتبر خبير الاقتصاد السياسي اللبناني عادل أفيوني، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات سابقاً، أن الاحتياطي المتبقي في البنك المركزي هو ما تبقى من أموال المودعين، ولا يجوز المساس بهذا الاحتياط قبل إقرار خطة شاملة لإعادة هيكلة المصارف.
وأضاف أفيوني، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن كل استخدام للاحتياط يفاقم من خسائر المودعين، وكأن المودع هو من ينفق من أمواله لتأمين احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وهذه خطيئة بحق المودعين ومستمرة منذ سنوات.
وأعرب أفيوني عن أسفه بأنه لا يزال نمط التعطيل والتأجيل هو السائد- منذ أكثر من سنة، حيث اتفقت الحكومة مع صندوق النقد على سلسلة إصلاحات كشروط مسبقة للحصول على الدعم الذي لا بد منه لإطلاق أي خطة للإنقاذ، ولم تقر الأحزاب الحاكمة حتى الآن أياً من هذه الشروط، لأن أي إصلاح يضر بمصالحها، ونتيجة هذا التعطيل، يدور لبنان في حلقة مفرغة، والثمن يدفعه الشعب.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي اللبناني يحيي مولود، أن تذويب احتياطات البنك المركزي قرار سياسي تهدف من خلاله السلطة إلى كسب المزيد من الوقت، لتنفيذ خطة ترفيع الخسائر التي تسببت بها للمجتمع ككل، حماية لمصالحها، ولعدد من المسؤولين. 
وأضاف مولود، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المشكلة في لبنان ليست في غياب الحلول، بل غياب الإرادة السياسية، وقد تم من قبل طرح رؤية للحل المالي تعتمد مبدأ تحميل عبء الخسائر على المتسببين بها، حيث يكون الهدف المرحلي إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية المنتجة سريعاً، بالتوازي مع خطة للتغطية الصحية الشاملة وللتعليم، بهدف إراحة المجتمع واستعادة تفاعل صحي وسليم لقدراته الاقتصادية المنتجة.

لبنان
مصرف لبنان المركزي
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