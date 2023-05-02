الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 60 مسلحاً من «الشباب» بعملية أمنية وسط الصومال

مقتل 60 مسلحاً من «الشباب» بعملية أمنية وسط الصومال
3 مايو 2023 01:03

مقديشو (وكالات)

أخبار ذات صلة
عملية عسكرية شاملة للجيش وسط الصومال
الصومال.. مقتل 18 من «الشباب» بهجوم على الجيش

أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 60 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية وسط البلاد.
وقال محمد يوسف محافظ مدينة «حرر طيري»، في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن «الجيش الصومالي نصب صباح أمس، كميناً لسيارتين كانتا تقلان الأسلحة وعناصر من مقاتلي «الشباب» في بلدة علي قبوبي بإقليم مدغ وسط البلاد». وذكر محافظ المدينة أن «الكمين الذي نصبه الجيش الصومالي لعناصر الشباب أسفر عن مقتل 60 منهم، فيما استولى الجيش على معدات عسكرية وأسلحة كانت بحوزة الإرهابيين».
وتقع البلدة التي شهدت العملية على بعد 30 كم جنوبي مدينة «حرر طيري» وسط البلاد.
ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب» الإرهابية بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حرباً شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس 2022.
ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد هذه الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» الإرهابي وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
الرياضي
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
اليوم 13:30
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
الرياضي
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©