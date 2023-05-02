مقتل 60 مسلحاً من «الشباب» بعملية أمنية وسط الصومال

مقديشو (وكالات)

أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 60 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية وسط البلاد.

وقال محمد يوسف محافظ مدينة «حرر طيري»، في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن «الجيش الصومالي نصب صباح أمس، كميناً لسيارتين كانتا تقلان الأسلحة وعناصر من مقاتلي «الشباب» في بلدة علي قبوبي بإقليم مدغ وسط البلاد». وذكر محافظ المدينة أن «الكمين الذي نصبه الجيش الصومالي لعناصر الشباب أسفر عن مقتل 60 منهم، فيما استولى الجيش على معدات عسكرية وأسلحة كانت بحوزة الإرهابيين».

وتقع البلدة التي شهدت العملية على بعد 30 كم جنوبي مدينة «حرر طيري» وسط البلاد.

ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب» الإرهابية بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حرباً شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس 2022.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد هذه الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» الإرهابي وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.