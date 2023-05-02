الأمم المتحدة تؤكد مواصلة عملها في أفغانستان

نيويورك (الاتحاد)

أكد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان أمس، أن الأمم المتحدة ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدة لملايين الأفغان الذين في أمّس الحاجة إليها على الرغم من القيود التي تفرضها طالبان على عمل النساء في المنظمة الدولية، لكن التمويل ينضب.

وقال جوتيريش: «إن المخاوف بشأن استقرار البلاد تتفاقم».

وأضاف: «نحن باقون ونقدم خدمات، ومصممون على السعي وراء الظروف اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات، اتفق المشاركون على ضرورة التوصل لاستراتيجية للمشاركة». وتابع: إن الحظر المفروض على موظفات أفغانيات يعملن في الأمم المتحدة الذي أشارت إليه سلطات طالبان الشهر الماضي، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان. ومضى يقول «لن نصمت أبداً في وجه الهجمات المنهجية غير المسبوقة على حقوق النساء والفتيات».

وحذر من النقص الحاد في التعهدات المالية لمناشدات المنظمة الدولية للحصول على مساعدات إنسانية هذا العام، وقال إن المناشدات لم يُلب منها إلا أكثر قليلاً عن 6 % من 4.6 مليار دولار مطلوبة لبلد يعيش معظم سكانه في فقر. وقال إن الاجتماع لم يستهدف الاعتراف بإدارة طالبان، وهو ما لم تفعله أي دولة بشكل رسمي. وأضاف أنه مستعد لمقابلة مسؤولي طالبان حين يكون الوقت مناسباً لذلك، لكن اليوم ليس الوقت المناسب.

إلى ذلك، أفاد دبلوماسيون بأن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي وافقت أمس الأول على السماح لوزير الخارجية بالوكالة في إدارة طالبان أمير خان متقي بالسفر الأسبوع المقبل من أفغانستان إلى باكستان للقاء وزيري خارجية باكستان والصين.

ويخضع متقي منذ فترة طويلة لحظر سفر وتجميد أصول بموجب عقوبات يفرضها مجلس الأمن.